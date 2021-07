Grunderwerbsteuer: So rechnet sich ein Freibetrag für Immobilienkäufer

Derzeit verlangen die vier Bundesländer Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen mit 6,5 Prozent den höchsten Steuersatz in Deutschland. In Bayern und Sachsen liegt er mit 3,5 Prozent am niedrigsten. Beim Kauf einer Immobilie fällt der Steuersatz sowohl auf den Wert des Grundstücks als auch auf den des Gebäudes an.