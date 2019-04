Grundsteuer-Reform Hat Scholz' Reform-Vorschlag so eine Chance?

FDP-Fraktionsvize Christian Dürr warf der Koalition bei der Reform der Grundsteuer „Machtspielchen“ zu Lasten der Bürger vorgeworfen. Der Alleingang von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) spalte die Koalition, kritisierte Dürr: „Während Scholz seinen bürokratischen Mietenturbo im Alleingang durchboxen will, drückt die CDU auf die Bremse und spricht sogar von verfassungsrechtlichen Bedenken.“



Warum ist eine Reform notwendig?



Das Bundesverfassungsgericht hat wegen völlig veralteter Bemessungswerte eine Reform der Grundsteuer gefordert. Aktuell werden noch Grundstückswerte von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland genutzt.