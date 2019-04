Grundsteuer-Reform Hat Scholz' Reform-Vorschlag so eine Chance?

Scholz zufolge soll die Neuregelung insgesamt nicht zu höheren Steuerbelastungen für die Bürger führen. Um durchschnittlich keine deutlich höhere Grundsteuer zu bekommen, will er die sogenannte Steuermesszahl, mit der der Wert der Immobilie multipliziert wird, drastisch senken. Mit dieser können die Einnahmen gesteuert werden. Scholz hofft dann darauf, dass die Kommunen über ihre Hebesätze dafür sorgen, dass die Belastung am Ende durchschnittlich nicht höher ausfallen wird. „Man kann mal davon ausgehen, in Berlin, in Hamburg, in München, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Stuttgart, in Leipzig, in vielen, vielen anderen Orten, die sehr attraktiv sind, und wo die Grundstückswerte massiv gesteigert worden sind, werden die Bürgermeister und die Stadträte die Hebesätze dramatisch absenken“, sagte er. „Ich gehe mal davon aus, dass das flächendeckend in ganz Deutschland der Fall sein wird.“