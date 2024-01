Grundsteuererklärung Diese Immobilienbesitzer müssen erneut ihre Grundsteuererklärung abgeben

Im vergangenen Jahr war jeder Eigentümer verpflichtet, seine Erklärung einzureichen. In Bayern gab eine Fristverlängerung bis zum 31. März. Doch bei der Grundsteuer handelt es sich nicht um eine einmalige Sache. Alle sieben Jahre findet eine neue Feststellung statt. Doch bereits in diesem Jahr müssen die ersten Eigentümer eine Folgeerklärung abgeben. Das ist der Fall, wenn es Änderungen am Grundstück, am Haus oder an der Wohnung gab.