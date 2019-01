 Grundsteuerreform: Warum ein wertorientiertes Modell Quatsch ist

An diesem Montag also treffen sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Länderfinanzminister, um über die Reform der Grundsteuer zu beraten und es werden schwierige Verhandlungen erwartet. Ursprünglich war Olaf Scholz für eine Grundsteuer, die sich an Flächen orientiert. Dass er für ein Flächenmodell war, hat er aber leider wieder vergessen. Jetzt als SPD-Finanzminister hat er Ende November 2018 ein Modell vorgestellt, das sich am Wert der Immobilie orientieren soll und das derzeit heftig diskutiert wird - und das zu Recht.