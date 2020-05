Häuser und Wohnungen bleiben teuer Immobilienpreisniveau im April unverändert hoch

Die Immobilienpreise stiegen dem EPX zufolge im April gegenüber März um 0,7 Prozent und liegen damit knapp zwölf Prozent höher als im April 2019. Den stärksten Preisanstieg gab es mit einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber Vormonat bei Neubauhäusern, Bestandshäuser legten rund 0,7 Prozent und Eigentumswohnungen um 0,5 Prozent zu. Gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr haben Bestandshäuser mit einem Plus von mehr als 14 Prozent am deutlichsten zugelegt, Neubauhäuser mit einem Preisanstieg von rund acht Prozent am wenigsten.