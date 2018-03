Unser Analyseansatz, der auf die lokale Preisprognose, den Leerstand am Immobilienmarkt, die Erschwinglichkeit des Wohnens gemessen an der Kaufkraft vor Ort und die Standortdynamik bei Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Lebensqualität abstellt, hat sich bewährt. So haben Immobilien in den zehn von uns 2010, 2011 und 2012 als langfristig am aussichtsreichsten bewerteten Städten bislang etwa ein Drittel mehr Ertrag gebracht als im Schnitt aller 50 Städte. Die zehn von uns jeweils am schlechtesten bewerteten Städte haben hingegen nur etwa die Hälfte des allgemeinen Wertzuwachses geschafft. Den Artikel finden Sie hier: