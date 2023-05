Häusermarkt So tief können die Immobilienpreise noch fallen

Der Verkaufsdruck auf deutsche Immobilienbesitzer ist bislang gering, da die Arbeitslosigkeit niedrig ist, die Sanierungsanforderungen unklar sind und die Liquidität privater Haushalte verhältnismäßig hoch ist. Auch besteht die Hoffnung, dass nominale oder reale Lohnsteigerungen höhere Mieteinnahmen ermöglichen und den Wertverlusten so entgegenwirken. Und letztlich ist das Angebot weiterhin knapp, da von Seiten der Neubauaktivität keine Entlastung kommt.



Sollte sich das Bild ändern und sollten sich die berechneten Preiskorrekturen einstellen, könnte dies für die deutsche Bankenlandschaft zu einem ernsthaften Problem werden. Was ein Preisverfall von Vermögenswerten auslösen kann, haben uns die Anleihemärkte in den letzten Monaten am Beispiel von Banken aus der Schweiz und den USA gelehrt, welche die Märkte zittern ließen.



