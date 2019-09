Häusermarkt: Wohnimmobilienpreise steigen - Häuser in Metropolen werden teurer

Ein Expertengremium unter der Leitung von EZB-Chef Mario Draghi schlägt mit Blick auf den Immobilienmarkt in Deutschland und zehn weiteren europäischen Staaten derzeit Alarm. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) mahnte am Montag die Regierungen in diesen Ländern, drohenden Gefahren vorzubeugen.