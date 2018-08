Halbjahreszahlen: Baugenehmigungen für Wohnungen fallen

Gegen den Trend zog die Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern an. Hier gab es in den ersten sechs Monaten ein Plus von 4,9 Prozent. Dagegen sank die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser um 1,6 Prozent, für Zweifamilienhäuser um 2,9 Prozent. Bei Wohnheime gab es einen Einbruch von mehr als einem Drittel. Hauptgrund hierfür ist der Rückgang bei Flüchtlingsunterkünften.