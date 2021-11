Hauskauf 18 Prozent in einem halben Jahr: Wo die Immobilienpreise am stärksten anziehen

Besonders ostdeutsche Städte waren in den vergangenen sechs Monaten gefragt. In Zwickau zogen die Preise um beinahe 18 Prozent an – so stark wie in keiner anderen Stadt in der Republik. Ähnliche Zahlen hat Baufi24 für Cottbus und Rostock erhoben.



In Bremerhaven sind die Preise um knapp 16 Prozent angestiegen– der drittstärkste Anstieg in der gesamten Republik. Immerhin sind in den B-Lagen die Preise noch relativ niedrig. In Bremerhaven kostet ein Quadratmeter durchschnittlich 2076 Euro. Das entspricht einem Drittel des Hamburger Niveaus. Im vergangenen Kaufpreisatlas im Spätsommer war Bremerhaven noch die einzige Stadt, in der die Immobilienpreise gefallen waren.