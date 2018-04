Hauspreise: Londoner Immobilienpreise sinken zum ersten Mal seit fast zehn Jahren

Diese Lücke beginnt sich langsam zu schließen, doch muss sich die Entwicklung in der Hauptstadt erst noch auf den Rest des Landes ausweiten. Landesweit sind die Immobilienpreise um 4,4 Prozent gestiegen, wobei jede Region außerhalb Londons Zuwächse verzeichnete. Die größte Teuerung verzeichneten Häuser in den West Midlands mit einem Plus von 7,3 Prozent – der größte Anstieg seit Juni 2016.