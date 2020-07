Hausverwalter Im Süden wird es teurer

Tatsächlich sind viele Wohnanlagen renovierungsbedürftig. Laut Umfrage des Vereins Wohnen im Eigentum sehen die Wohnungsbesitzer bei 40 Prozent der Immobilien einen Sanierungsstau. Defizite gibt es vor allem beim Dämmen der Häuser. Laut Verband VDIV ist der Anteil der Hausverwalter, die eine energetische Sanierung begleitet haben, auf 26 Prozent zurückgegangen. Vor vier Jahren lag der Anteil noch bei 44 Prozent.



Der Gesetzentwurf der großen Koalition zum Wohnungseigentumsrecht wird den Sanierungsstau nicht auflösen.



