Hebesatz null Prozent Die letzten Grundsteuer-Oasen

Wer mit Büsingens Bürgermeister Markus Möll spricht, gewinnt einen anderen Eindruck. Er glaubt zwar nicht, dass andere Gemeinden den Grundsteuer-Verzicht einfach kopieren könnten: „Dafür ist die Steuer eine zu wichtige Einnahmequelle. Sie ist nötig, um Ausgaben zu finanzieren, vom Straßenbau bis zu kulturellen Angeboten.“ So spülte die Grundsteuer deutschen Gemeinden im vergangenen Jahr insgesamt etwa 14,2 Milliarden Euro in die Kassen. Und doch hegt Möll, mit dem direkten Vergleich zur Schweiz, Zweifel an der deutschen Steuer-Systematik. „Es wäre sinnvoll, das ganze Steuersystem zu überdenken: von der Mehrwertsteuer über die Grundsteuer, Sektsteuer, Kohlesteuer bis hin zum aktuell viel diskutierten Solidaritätszuschlag. Es gibt bei den Ausgaben genügend Stellen, an denen Geld rausgeschmissen wird. Hier könnte man abspecken, ohne dass wirklich etwas fehlt.“ In der Schweiz könnten die Gemeinden sehr viel mehr selbst festlegen und würden Gelder dann auf die höheren Ebenen weiterleiten. So entsteht auch ein stärkerer Wettbewerb zwischen einzelnen Gemeinden.