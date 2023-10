Heizen mit Strom 2023 Sind Elektroheizungen und Bitcoin Mining sinnvolle Alternativen?

Viel wichtiger ist also der Blick auf eben diesen überproduzierten Strom aus nachhaltigen Energiequellen, der ohne Abnehmer nicht nur Engpässen in einigen Regionen führen kann und Entschädigungszahlungen nach sich zieht, sondern schlussendlich auch den Strom für den Endverbraucher teurer macht. Das Heizen per Strom könnte also gerade in solchen Zeiten, in denen das Angebot an Strom größer ist als die Nachfrage, dazu beitragen, dass derartige Situationen entschärft werden. Das kann gerade in den Übergangszeiten der Fall sein. Denn im Winter, wenn geheizt werden muss, fällt deutlich weniger Solarstrom an, sodass die Gefahr eines Überangebots geringer sein kann.