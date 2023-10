Heizen mit Strom: Sind Elektroheizung und Bitcoin Mining sinnvolle Alternativen?

Grundsätzlich verbrauchen Elektroheizungen natürlich wesentlich mehr Strom als beispielsweise Gas-Etagenheizungen. Der reine Verbrauch elektrischer Energie sagt allerdings nur wenig über die Effizienz oder die Sinnhaftigkeit eines Heizsystems aus. Insbesondere in Zeiten, in denen beispielsweise Menschen in Baden-Württemberg zuletzt aufgerufen wurden, Strom zu sparen, weil der Norden zu viel Strom lieferte, kann der reine Stromverbrauch nicht allein als Ausschlusskriterium für ein Heizsystem herangezogen werden. Viel wichtiger ist der Blick auf eben diesen überproduzierten Strom aus nachhaltigen Energiequellen, der ohne Abnehmer zu solchen Engpässen in einigen Regionen führen kann. Das Heizen per Strom könnte also gerade in solchen Zeiten, in denen das Angebot an Strom größer ist als die Nachfrage, dazu beitragen, dass derartige Situationen entschärft werden. Das kann gerade in den Übergangszeiten der Fall sein. Denn im Winter, wenn geheizt werden muss, fällt deutlich weniger Solarstrom an, sodass die Gefahr eines Überangebots geringer sein kann.