Heizkosten CO2-Kosten fürs Heizen: Wann Vermieter mehr zahlen müssen

Die Anteile von Mietern und Vermietern an den CO2-Kosten richten sich nach der Höhe der CO2-Emissionen pro Quadratmeter Wohnfläche. Sie sind in zehn Stufen eingeteilt. Auf der niedrigsten Stufe mit weniger als 12 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr, trägt der Mieter 100 Prozent. In der höchsten Stufe bei mehr als 52 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr, zahlt der Vermieter 95 Prozent der CO2-Kosten.