Heizkosten steigen Die warme Wohnung könnte teurer werden

Die DIW-Untersuchung kritisiert eine viel zu geringe Zahl energetisch sanierter Wohnungen. Sie haben in den vergangenen 15 Jahren meistens unter einem Prozent gelegen. Die politischen Bemühungen und steuerlichen Anreize der vergangenen Jahre hätten offensichtlich nicht ausgereicht, um sie über diese Schwelle zu hieven. Sanierungsraten von bis zu vier Prozent in den 1990er Jahren in den neuen Bundesländern zeigten aber, „was möglich wäre“, betonte Studien-Co-Autor Jan Stede.



Das Heizen und der Warmwasserverbrauch in Gebäuden waren Schätzungen des Umweltbundesamts für das Jahr 2018 zufolge für rund 13,5 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Derzeit werden deshalb zwei Ansätze diskutiert, um den CO2-Ausstoß auch dort zu bepreisen: entweder über eine Steuer oder über die Ausweitung des bestehenden Emissionshandels-Systems auf den Gebäudesektor.