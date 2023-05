Heizkostenabrechnung Wärmewende: Vermietern drohen Kostenfallen bei der Umlage

Die Brennstofflieferanten müssen in ihren Rechnungen an den Vermieter die CO2-Emissionen von Heizöl oder Erdgas sowie die im Preis enthaltene CO2-Abgabe angeben. Mithilfe der Abrechnungen für die verbrauchten Brennstoffmengen und den damit erzeugten CO2-Mengen lässt sich dann das Mietshaus in eine der zehn Stufen eingruppieren.



Im letzten Schritt ermittelt der Vermieter den Teil der CO2-Kosten, der sich auf die Mieter umlegen lässt. Diesen Betrag darf er dann über die Nebenkosten abrechnen. Auf der Nebenkostenabrechnung muss der Vermieter zusätzlich den CO2-Kostenanteil des Mieters sowie die Einstufung des Mietshauses beim CO2-Verbrauch ausweisen. Für den Fall, dass der Vermieter den Anteil des Mieters an den CO2-Kosten nicht ermittelt oder in der Nebenkostenabrechnung die vorgeschriebenen Angaben weglässt, darf der Mieter die auf ihn entfallenden Heizkosten um drei Prozent mindern.