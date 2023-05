Heizkostenabrechnung Wärmewende: Vermietern drohen Kostenfallen bei der Umlage

So hat ein Wechsel der Heizungsanlage Konsequenzen für die Nebenkostenabrechnung. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Doch tatsächlich können die Regelungen in Spezialfällen große Tragweite haben: So weist die Bundesregierung in einer Mitteilung darauf hin, dass Vermieter bei einer neu installierten, mit Biomethan betriebenen, Heizung nur so viel an Heizkosten umlegen dürfen wie bei einer hinreichend effizient betriebenen Wärmepumpe angefallen wären. Damit sollen die Mieter vor zu hohen Nebenkosten geschützt werden.