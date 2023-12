Heizlüfter statt Heizung Sind Heizlüfter eine sinnvolle Heizungsalternative?

Einige Unternehmen bieten bereits Heizlösungen an, die speziell auf Bitcoin Mining ausgerichtet sind. In solchen Systemen sind die Miner beispielsweise in einem Metallgehäuse integriert, das die erzeugte Abwärme zusätzlich aufnimmt und ähnlich wie ein Ofen in den Raum abstrahlt. Solche Heizsysteme, auch als „Bitcoin Heater“ bezeichnet, müssen lediglich an eine herkömmliche Steckdose in der Wohnung, im Büro oder im Arbeitszimmer angeschlossen und mit dem Internet verbunden werden. Die benötigte Leistung zum Heizen des jeweiligen Ortes kann dann individuell pro Miner am heimischen Computer eingestellt werden. Wenn beispielsweise nur 500 Watt für die Beheizung eines kleinen Raumes erforderlich sind, kann die Leistung des Miners gezielt am Gerät eingestellt werden. Bei stark fallenden Außentemperaturen kann die benötigte Heizleistung durch einfache Einstellungen am Gerät angepasst werden.