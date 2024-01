Heizung „Das ist für die Wärmepumpe die Todeszone“

Die Bundesregierung peilt für 2024 und die Folgejahre 500.000 installierte Wärmepumpen pro Jahr an. Branchenschätzungen gehen für dieses Jahr jedoch von weniger als 300.000 Stück aus. Es klafft also eine große Lücke. Gleichzeitig liegen rund 80.000 Wärmepumpen unverkauft in den Regalen des Handels. Wärmepumpen ziehen Energie aus der Außenluft oder dem Erdreich, um Gebäude zu heizen. Für den Betrieb benötigen sie Strom. Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) zählen sie zu den Wärmeerzeugern, die zu mindestens 65 Prozent als erneuerbar eingestuft werden. Das ist eine Grundbedingung für den Weiterbetrieb über 2044 hinaus. Von 2045 an sind Öl- und die meisten Gasheizungen nicht mehr zulässig.