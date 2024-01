Heizung „Das ist für die Wärmepumpe die Todeszone“

Aber besser ist eine gute Dämmung schon.

Natürlich – aber das gilt für alle Wärmeerzeuger: In gut gedämmten Gebäuden mit weniger Wärmebedarf benötigen Gaskessel weniger Gas, Ölheizungen weniger Öl und Wärmepumpen weniger Strom, um die benötigte Wärme bereitzustellen. Bei den Diskussionen um die Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen wird der technologische Fortschritt häufig unterschlagen: Moderne Systeme liefern auch bei tiefen Außentemperaturen effizient bis zu 70 oder gar 75 Grad Vorlauftemperatur.



In Deutschland leben Millionen von Haushalten in dicht besiedelten Ballungsräumen. Eine Wärmepumpe, die rund um die Uhr Lärm macht, kann schnell zu Konflikten führen.

Wärmepumpen verursachen im Betrieb Schallemissionen, die bei Planung und Aufstellung zu berücksichtigen sind. Lärm macht ohne Zweifel auf Dauer krank. Wir machen daher einerseits unsere Geräte so leise wie möglich. Darüber hinaus bieten wir unseren Fachpartnern Tools und Apps, um beispielsweise den idealen Standort einer Wärmepumpe in dicht besiedelten Wohngebieten zu ermitteln. Darüber hinaus ist es auch möglich, Luft-Wärmepumpen innen aufzustellen – etwa im Keller, im Technikraum oder sogar im Dachgeschoss. Zu- und Fortluft erfolgen dann über das Dach. Das bedeutet wenig bis keine störenden Schallemissionen.