Heizungsgesetz Vier Grafiken zeigen, welche Folgen das Heizungsgesetz für Hauseigentümer hat

Häufig wird ein Haus erst gedämmt und danach die Heizung ausgetauscht. In einem solchen Fall darf der Hauseigentümer die monatliche Miete jedoch nicht um 3,00 Euro plus 0,50 Euro, also insgesamt 3,50 Euro, pro Quadratmeter erhöhen. Stattdessen verbleiben fürs Dämmen dann nur noch 2,50 Euro. Weitere 50 Cent entfallen dann auf dem Heizungstausch.



Unabhängig davon, ob der Hauseigentümer die Heizung austauscht oder die Fassade dämmt: Umlegbar sind nur die Sanierungskosten abzüglich des Instandhaltungsanteils. Denn die für die Instandhaltung nötige Baumaßnahmen hätte der Vermieter ohnehin irgendwann durchführen müssen. Ebenfalls außen vor bleiben die staatlichen Zuschüsse. Nur, was der Hauseigentümer aus eigener Tasche bezahlt hat, geht in die Mieterhöhung ein.