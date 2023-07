Heizungshandwerk hat Vorbehalte Stolpersteine beim Heizungsgesetz: „Verstehen Sie das alles?“

WirtschaftsWoche: Bevor die Ampelkoalition das Heizungsgesetz teilweise entschärft hat, haben viele Hauseigentümer noch schnell eine Gasheizung bestellt. Ist das jetzt immer noch so?

Hans-Peter Sproten: Lieferengpässe, insbesondere bei Öl- und Gas-Heizungsanlagen, gibt es noch. Die riesige Nachfrage seit Beginn des Jahres konnte ja nicht mal eben kompensiert werden. Da das politische Hin und Her um zukünftig sinnvolle Heizsysteme anhält, ist die Verunsicherung in der Bevölkerung weiterhin groß. Ein schlecht gemachter und in die Öffentlichkeit getragener Gesetzentwurf ist in der Regel auch nicht zu kitten. Das aktuell hochgehaltene Stoppschild des Bundesverfassungsgerichts macht doch sehr deutlich, dass wir mit unserer Kritik nicht falsch liegen.