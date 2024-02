Heizungstausch Von wegen Wärmepumpe: So heizen die Deutschen wirklich

Aktuell dominieren in deutschen Wohnungen noch Gas- und Ölheizungen mit einem Anteil von gut zwei Dritteln. Wärmepumpen, eine der Schlüsseltechnologien für die Energiewende, kommen gerade mal auf eine Quote von knapp sechs Prozent. Der niedrige Anteil hat mit der lange Zeit sehr niedrigen Installationsrate in Deutschland zu tun. Auf 1000 Einwohner kommen gerade mal 5,8 Wärmepumpen. In Finnland sind es dagegen 69,4 Pumpen.