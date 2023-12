Heizverhalten 2023 Die Deutschen heizen zu viel

Das Heizverhalten fällt regional sehr unterschiedlich aus. In Berlin beispielsweise wurde gemessen am Wetter sogar 14 Prozent mehr Heizenergie verbraucht als nötig gewesen wäre. Es gibt allerdings auch Bundesländer, in denen deutlich sparsamer als im Durchschnitt geheizt wurde. In Sachsen und Bayern lag das Plus beim witterungsbereinigten Heizen bei lediglich sieben Prozent.