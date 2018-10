Hohe Nachfrage Wohnungsbau wird immer teurer

Die Kosten für den Neubau von Wohngebäuden steigen derzeit so stark wie seit elf Jahren nicht mehr. Die sogenannten Baupreise zogen im August um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Ein größeres Plus in dieser vierteljährlich erhobenen Statistik gab es zuletzt Ende 2007 mit 5,7 Prozent.