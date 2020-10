Hotels, Einzelhandel, Büros Wie die Coronakrise offene Immobilienfonds trifft

Anleger, die schnell aus kriselnden Immobilienfonds rauswollen, müssen ihre Anteile an der Börse verkaufen. So können sie die Haltefristen umgehen. An der Börse sind die Preise allerdings nicht so stabil wie bei den Fondsgesellschaften. Anleger müssen in schlechten Marktphasen Abschläge gegenüber den Rücknahmepreisen der Fondsgesellschaften hinnehmen. Weil die Coronapandemie besonders Hotels, Handel und Gastronomie trifft, also klassische Mieter von Fondsimmobilien, sind diese Abschläge derzeit höher. Beim Immobilienfonds UniImmo Deutschland beispielsweise ist der Börsenpreis sowohl im März als auch im Oktober dieses Jahres eingebrochen (siehe Grafik). Im Oktober sackte der Kurs zwischenzeitlich von 92 auf 87 Euro um 5,4 Prozent ab. Der Chart der Fondsgesellschaft Union Investment für den Rücknahmepreis dagegen sieht für den gleichen Zeitraum wie mit dem Lineal gezogen aus. Aktuell notiert der Rücknahmepreis mit 92,40 Euro rund zwei Euro über dem Börsenpreis.