Immobilien: 13 Jahre Boom und nur ein Jahr Preisrückgang? Unwahrscheinlich!

Subventionstechnisch sind wir gerade im Tal der Tränen, es kann nur besser werden. Lohnt sich also das Warten? Die Erfahrung sagt: Nein. Denn mit dem Zuckerbrot kommt alsbald auch die Peitsche in Form subventionsgetriebener Preiseffekte. In den 1990ern waren Eigentumswohnungen in Leipzig so teuer wie in München. Geschuldet war das vor allem der Sonder-AfA Ost von 50 Prozent in den ersten fünf Jahren.