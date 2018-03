Immobilien: 15 Bitcoins für ein Luxusapartment

Das macht auch Immobilienhandel in Bitcoin für Verkäufer riskanter. Mone und Barrowman sichern sich insofern ab, als dass sie ihre Apartments grundsätzlich in Dollar bepreisen und am Tag der Wertstellung in Bitcoin umrechnen. Ein Luxusapartment in Dubai hat in Bitcoin also nicht immer denselben Preis. So habe beispielsweise ein Apartment ursprünglich einmal 60 Bitcoin gekostet, dessen Bitcoin-Wert aber auf heute 27,5 Bitcoin angepasst wurde, erklärt ein Sprecher von Mone.