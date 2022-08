Immobilien 6000 Anträge am ersten Tag: Ansturm auf die Grunderwerbs-Förderung in NRW

Allerdings kann nicht jeder Immobilienkäufer das Förderprogramm in Anspruch nehmen. Erstens soll es ausschließlich selbstgenutzten Wohnraum fördern. Wer eine Immobilie als Kapitalanlage erworben hat, hat also keinen Anspruch auf die Förderung. Zweitens gibt es sie nur für Eigentümer, die in diesem Jahr eine Immobilie erworben haben oder noch kaufen werden. Anträge können bis zum 30. Juni 2023 gestellt werden. Alle, die in den vergangenen Jahren ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben, gehen leer aus.