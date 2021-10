Immobilien Adler-Verkaufspläne: Interessent des Milliardenportfolio offenbar nun bekannt

Am Dienstag hatte das Immobilienunternehmen mitgeteilt, ein Portfolio aus Wohn- und Gewerbeeinheiten an einen Anbieter alternativer Vermögensverwaltung veräußern zu wollen und dazu eine Absichtserklärung geschlossen zu haben. Mit dem Verkauf von rund 14.300 Einheiten, die sich größtenteils in Ostdeutschland befinden, solle die Verschuldung gesenkt werden. Der Beleihungsgrad würde mit dem Deal unter 50 Prozent sinken, hieß es.