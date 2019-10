Immobilien: Allianz Real Estate investiert 1,1 Milliarden Euro in japanische Wohnungen

Der Münchner Versicherungsriese Allianz investiert in großem Stil in den japanischen Wohnungsmarkt. Die Allianz zahlt 1,1 Milliarden Euro für ein Portfolio von 4600 Wohnungen in 82 Wohnblocks, die überwiegend in den Metropolen Tokio, Osaka, Nagoya und Fukuoka liegen, wie sie am Freitag mitteilte.