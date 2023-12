Immobilien Auf Schnäppchensuche in Japan: Warum dort immer mehr Ausländer Häuser kaufen

Die 24-jährige Coline zum Beispiel kaufte ihre Traum-Kominka von ihrem Schreibtisch in ihrer französischen Heimat aus. Ein Vermittler vor Ort verhalf ihr vor anderthalb Jahren zu einem traditionellen Landhaus in Uda nahe der früheren Kaiserstadt Nara. Für die Immobilie zahlte sie samt aller Nebenkosten umgerechnet 37.000 Euro. Es dauerte einige Monate, bis sie das Haus schließlich persönlich in Augenschein nehmen konnte. Die Fotografin hatte ein Jahr lang in Japan studiert und danach noch einmal als Praktikantin dort gearbeitet. „Seitdem wusste ich, dass ich auf dem Land in Japan leben wollte“, erzählt sie auf Instagram.



Bislang steht ein Großteil der Akiya nicht zum Verkauf, viele Besitzer lassen sie verfallen. Aber im neuen Jahr dürfte das Angebot solcher Häuser stark zunehmen, so dass sich neue und interessante Kaufchancen für ein Kominka ergeben. Denn Mitte Dezember trat eine Gesetzesänderung in Kraft. Nun steigt die jährliche Immobiliensteuer um das Drei- bis Sechsfache, wenn Besitzer ihre leerstehenden Gebäude verwahrlosen lassen. Viele werden daher versuchen, ihr altes Stück günstig loszuwerden, anstatt die Strafsteuer zu zahlen.