Immobilien: Bau- und Immobilienbranche: EZB-Zinserhöhung wird Rezession am Bau anheizen

Die deutsche Bau- und Immobilienwirtschaft befürchtet nach der erneuten Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) eine verschärfte Krise in der Branche. „Die Erhöhung der Zinsen wird die Rezession am Bau weiter anheizen, da Finanzierungskosten steigen und Bauen weiter verteuert wird“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.