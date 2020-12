Immobilien Baubranche erwartet schwierige Zeiten – Wohnungsbau boomt

Im Wirtschaftshochbau rechnen die Verbände dagegen mit einem Umsatzminus in diesem sowie im neuen Jahr. Die Bereitschaft der Industrie und vor allem der Dienstleistungsbranche, in Bauprojekte zu investieren, schwinde. Im öffentlichen Bau werde sich das Umsatzplus von drei Prozent 2020 im neuen Jahr in einen Rückgang umkehren. „Wir befürchten aus leidvoller Erfahrung, dass Investitionen auf den Prüfstand gestellt werden, wenn nach der Pandemie gespart werden muss“, sagte Hübner. Er appellierte an die Politik, die Investitionen mindestens beizubehalten und mehr Geld in Infrastruktur zu stecken.