Immobilien: Baugenehmigungen für Wohnungen brechen weiter ein

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist im September erneut eingebrochen. Die Zahl der genehmigten Einheiten lag bei 19.300 und damit 29,7 Prozent unter dem Wert aus dem September 2022, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Damit sind im laufenden Jahr nach neun Monaten 195.100 Wohnungen neu genehmigt worden. Das waren 28,3 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das von der Bundesregierung ausgegebene Jahresziel von 400.000 Einheiten, um den wachsenden Bedarf vor allem in den Großstädten zu begegnen, bleibt damit in weiter Ferne.