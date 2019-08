Immobilien: Baugenehmigungen für Wohnungen sinken im ersten Halbjahr 2019 um 2,3 Prozent

Hauptverantwortlich für die rückläufigen Baugenehmigungen sind allerdings die Wohnheime. Sie brachen um ein Drittel ein. Nach 2015 kamen deutlich weniger Flüchtlinge in Deutschland an (waren es 2015 noch knapp 750.000, fiel diese Zahl 2018 auf 185.000), was zu einem deutlich geringeren Bedarf an Wohnheimen führte. Rechnet man diesen Effekt heraus und betrachtet die Zahlen, dann sind im ersten Halbjahr nur ein Prozent Wohnungen weniger genehmigt worden als im Jahr zuvor. Der vermeintlich große Rückgang gemessen an den Gesamtzahlen relativiert sich.