Immobilien: Baugenehmigungen für Wohnungen steigen wieder leicht

Für den Aufwärtstrend sorgen die Mehrfamilienhäuser. Hier gab es in den ersten vier Monaten ein Plus von 5,0 Prozent. Dagegen sank die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 0,5 Prozent, für Zweifamilienhäuser um 1,7 Prozent. Die Neubaugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen brachen um ein Drittel ein. Hauptgrund hierfür ist der Rückgang bei Flüchtlingsunterkünften.