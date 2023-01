Immobilien Die sechs Todsünden des Mietmarkts

Ende vergangenen Jahres lebten laut Statistischem Bundesamt fast 84,5 Millionen Menschen in Deutschland. Bis 2028 erwartet die Wiesbadener Behörde ein Wachstum auf bis zu 86,6 Millionen. Kein Wunder, dass viele – gerade sozial Schwächere – diese Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren mit Sorge betrachten. Und vor allem wie diese sich auf den Wohnungsmarkt in Deutschland auswirkt.