Immobilien-Berater erzählt Die größten Fehler der Immobilienkäufer

Ein Beispiel aus der Praxis: Wir hatten eine Wohnung zum Verkauf, zu der laut Eigentümeraussage eine Garage gehörte. Aus Sicht des Verkäufers stimmte dies auch. Allerdings hatte der Notar seinerzeit bei der Teilungserklärung lediglich ein persönliches (an den Eigentümer geknüpftes) und kein dingliches (an die Immobilie geknüpftes) Nutzungsrecht verbrieft. Was im Ergebnis bedeutet, dass beim Verkauf der Immobilie die Garage an die Eigentümergemeinschaft zurückfällt.