Immobilien: Britische Immobilienkäufe brechen ein – Steuernachlass endet

Die Steuerbefreiung in dieser Höhe ist inzwischen ausgelaufen. Käufer in England und Nordirland können bis Ende September nur noch von einer Befreiung bis 250.000 Pfund profitieren, während diese in Wales Ende Juni und in Schottland sogar schon im März ganz auslief. Viele Briten wollten daher noch im Juni ihre Immobiliengeschäfte unter Dach und Fach bringen.