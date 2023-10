Immobilien China Evergrande in Hongkong vor Gericht

Der am höchsten verschuldete Immobilienentwickler der Welt mit Gesamtverbindlichkeiten von mehr als 300 Milliarden Dollar, geriet Ende 2021 mit seinen Auslandsschulden in Verzug und wurde zum Symbol der Schuldenkrise, die seither den chinesischen Immobiliensektor erfasst hat. Eine Liquidation von Evergrande würde weitere Schockwellen durch die bereits fragilen Kapitalmärkte senden. Die Aktien des Unternehmens fielen am Montag um 20 Prozent (Stand: 5:54 Uhr)



