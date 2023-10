Immobilien: Country Garden kann seine Auslandsbonds nicht ablösen

Die Krise am chinesischen Immobilienmarkt fordert ihr nächstes Opfer: Der Konzern Country Garden beglich am Dienstag fällige Schulden zunächst nicht. Damit drohten sämtliche Auslandsverbindlichkeiten des Immobilienentwicklers als Zahlungsausfall gewertet zu werden. Für Country Garden endete am Dienstag die Nachfrist für eine 15 Millionen Dollar schwere Zinszahlung eines Dollar-Bonds.