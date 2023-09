Immobilien Crash-Panik am Häusermarkt: Warum die Zinswende Großbritannien so hart trifft

Am britischen Häusermarkt herrscht Ausnahmezustand. Die Immobilienpreise sind im August um 5,3 Prozent zum gleichen Vorjahresmonat gesunken – und damit so stark wie seit 2009 nicht mehr, als die Finanzkrise die Welt im Griff hatte. Laut Nationwide Building Society, der größten Bausparkasse im Vereinigten Königreich, sanken die Preise im Vormonatsvergleich mit einem Minus von 0,8 Prozent doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet worden war.