Immobilien: Der Hauskauf wird teurer – und die Mieten steigen weiter rasant

„Neue Preisrekorde zeigen, wie angespannt der Mietmarkt in den Metropolen weiterhin ist“, sagt Crockford. Vor allem in Berlin kommt es zu einem Kostenschock. Dort stiegen die Neubaumieten im Vorjahresvergleich um 20 Prozent auf nun 19,45 Euro pro Quadratmeter. Für eine Wohnung mit einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern müssen Mieter rechnerisch 1362 Euro zahlen, und zwar kalt. In Stuttgart (plus 14,6 Prozent) und Köln (plus 14,1 Prozent) sind die Neubaumieten ebenfalls besonders stark gestiegen.