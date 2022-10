Immobilien Der Kostenschock geht weiter: Bauzinsen knacken Marke von vier Prozent

Das Tempo beim Zinsanstieg nahm zuletzt deutlich zu. In den vergangenen vier Wochen verteuerten sich Kredite im Zins um 0,6 Prozentpunkte. Das mag marginal klingen, hat aber gravierende Folgen, wie ein Beispiel zeigt. Für einen Standardkredit (400.000 Euro Kaufpreis, 80 Prozent Beleihung, zwei Prozent Tilgung) mussten Käufer eine monatliche Rate von 1450 Euro zahlen. Bei gleichen Konditionen müssen sie nun 1611 Euro pro Monat zahlen – nur, weil die Zinsen in der kurzen Zeit so stark gestiegen sind.