Immobilien Der trügerische Rückgang der Bauzinsen

So richtig langweilig wird es am Immobilienmarkt nie. Nachdem die Notenbanken die Ära billigen Geldes beendet und die Zinsen nach und nach angehoben hatten, gingen die Preise für Immobilien zurück. Nun aber kommt die Europäische Zentralbank mit ihrem Kampf gegen die Inflation voran. Der Markt schielt bereits auf Zinssenkungen und preist diese ein. „Die Bauzinsen haben die erwartete Entwicklung bereits deutlich vorweggenommen – Hypothekenzinsen gingen Ende vergangenen Jahres in einen beschleunigten Abwärtstrend über“, sagt Tomas Peeters, Chef des Kreditvermittlers Baufi24.