Immobilien: Die 15.000-Euro-Hürde bei der neuen KfW-Förderung

Seit heute können Bauherren die neue KfW-Förderung in Anspruch nehmen. Mit zinsverbilligten Krediten – im günstigsten Fall liegt der Zins bei nur 0,01 Prozent – will die staatliche Förderbank Menschen den Weg in die eigenen vier Wände erleichtern. Der ist nämlich für viele Kaufwillige deutlich schwieriger geworden. Die stark gestiegenen Zinsen verteuern die Finanzierung drastisch, Kaufpreisrückgänge können diese Entwicklung bislang nicht kompensieren.